Тихонов восстанавливается после травмы перед матчем легенд «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что восстанавливается после травмы, полученной в товарищеском матче ветеранов московского клуба в Касимове (Рязанская область) против местной команды (6:5). Форвард может принять участие в матче легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России.

«Сейчас я лечусь, делаю уколы, готовлюсь к 8 июля (матч легенд «Зенит» — «Спартак»). Если все будет нормально с ногой, буду играть», — цитирует Metaratings.ru Тихонова.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России прошлого сезона «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.