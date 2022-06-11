Тихонов: «Матч за Суперкубок должен был пройти на нейтральном стадионе или на «Лужниках»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал решение РФС провести Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге, наверно, неправильное, потому что «Зенит» получает преимущество своего стадиона, своих болельщиков. Но это футбол, решение уже принято. Конечно, по большому счету должен быть был нейтральный стадион или центральный стадион нашей страны — «Лужники». Дойдет ли до бойкота «Спартака»? Когда дойдет, тогда будем говорить об этом. Сейчас пока не хочется об этом рассуждать», — сказал Тихонов «СЭ».

10 июня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет в Петербурге. На проведение игры также претендовали Казань и Нижний Новгород.