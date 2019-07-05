Анатолий Мещеряков: "Локомотив" будет биться за Суперкубок"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что команда будет биться с "Зенитом" в матче Олимп - Суперкубка России. Игра состоится в эту субботу.

– Мы будем биться за Суперкубок, – цитируют "Известия" Мещерякова. – Да, за последние два года мы дважды проигрывали и упускали возможность взять этот трофей, но есть определенные особенности календаря. Чем больше в клубе качественных футболистов, которые выступают за свои национальные сборные, тем сложнее этим командам в итоге приходится после перерывов.

Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.