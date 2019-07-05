Анатолий Бышовец: "У "Зенита" есть все шансы, чтобы добиться победы в Олимп-Суперкубке России"

Экс-главный тренер "Зенита" и "Локомотива"​ Анатолий Бышовец ​считает, что у сине-бело-голубых есть все шансы добиться победы. Игра состоится в эту субботу.

– Победа в матче за Суперкубок может задать тон всему сезону, – цитируют "Известия" Бышовца. – Уверен, что матч получится упорным и интересным. Возможно, на первых порах команды не смогут показать максимальное качество игры, но точно продемонстрируют полную самоотдачу. Что касается исхода, то, мне кажется, у "Зенита" есть все шансы, чтобы добиться победы. В то же время думаю, что команды могут сыграть вничью в основное время.

"Локомотив" достаточно стабилен по составу и игре. Летом они не особо укрепили состав. Купили Живоглядова, но не думаю, что за счет этого трансфера команда усилилась. В то же время потеря Фарфана может серьезно сказаться на атакующих действиях "железнодорожников".

​Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля на стадионе "Динамо", начало – в 19.00 по московскому времени.