Медведев: «Цель «Зенита» — выигрывать все и всегда»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о целях петербургской команды перед началом нового сезона РПЛ.

В субботу, 13 июля, «Зенит» обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Сине-бело-голубые в девятый раз за свою историю взяли трофей.

«Цель «Зенита»? Выигрывать все и всегда. Место для кубков еще есть у нас. Тем более, у нас офис переезжает на стадион. Там места полно. Когда музей откроют? Скоро», — сказал Медведев после матча.

В первом туре нового сезона чемпионата России команда Сергея Семака сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля в Самаре.