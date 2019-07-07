Александр Медведев - о поражении "Зенита" в Суперкубке: "Нельзя забывать, что это начало сезона"

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев уверен, что тренеры сделают необходимые выводы от поражения в матче за Олимп-Суперкубок России против "Локомотива". Игра состоялась на стадионе "Динамо" 6 июля, "Локо" победил 3:2. Два мяча железнодорожники провели на 79-й и 82-й минуте.

- Игра получилась интересная, результативная, - цитирует ТАСС Медведева. - Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из под нагрузок, которые были на сборах, - что в "Локомотиве", что в "Зените". Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу.

Оставалось около 10 минут, и за это время "Зенит" упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат - у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов.

Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону.