Глава РПЛ Алаев — о Суперкубке: «Краснодар» бился до конца, но «Зенит» заслуженно победил»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«Поздравляю всех болельщиков с ярким стартом российского сезона. «Краснодар» бился до конца, но «Зенит» заслуженно победил в этой игре. Мои искренние поздравления команде, Сергею Богдановичу Семаку и руководству петербургского клуба», — приводит слова Алаева Sport24.

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.