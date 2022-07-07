Маклаков: «Спартак» обречен в матче за Суперкубок, потому что выбрана «Газпром Арена»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак».

«Спартак» обречен, потому что выбрана «Газпром Арена» для проведения матча. Как так вообще? Это не совсем честно. Игра за Суперкубок — предполагает нейтральную территорию. Почему тогда не у нас в Москве, на «Открытии»? Сейчас подставлена под сомнение честность матча. Зрители будут настроены сразу негативно по отношению к судейскому составу. Надеюсь, конечно, что «Спартак» достойно сыграет, но факт несправедливости будет довлеть над клубом», — приводит слова Маклакова «РБ Спорт».

Также актер поделился мнением о том, что будет, если «Спартак» выиграет Суперкубок.

«Я бы не придавал значение этому матчу. Выиграют — замечательно, еще один трофей пойдет в копилку. Впереди большой сезон — вот это самое важное. Да, у «Зенита» состав сильнее, но их можно победить. На мой взгляд, в некоторых матчах «Зениту» помогали судьи», — отметил Маклаков.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.