Агент Клаудиньо назвал неправильным поведение бразильца, отказавшегося пожать руку Семаку

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии «СЭ» отреагировал на поведение бразильца, отказавшегося жать руку главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку после замены в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Краснодара» (4:2).

«Я согласен, что это неправильное отношение. Семак — не только отличный тренер, но и прекрасный человек», — сказал Гарсия «СЭ».

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.