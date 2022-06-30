Абаскаль заявил, что не собирается бриться налысо в случае победы «Спартака» в Суперкубке России

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что не собирается стричься налысо в случае победы команды в Суперкубке России над «Зенитом».

— В соцсетях нашлись фото ваших модельных стрижек. Вы были бы готовы постричься налысо, если «Спартак» выиграет Суперкубок?

— Нет. Очень мало людей с рыжими волосами. Нас таких мало! Если вдруг я побреюсь, а потом у меня вырастут темные волосы, будет настоящая катастрофа!

— Руслан Литвинов в последнее время показал значительный прогресс. Но вы не видите его на месте центрального защитника. Ему найдется место в вашей команде?

— Мне приятно иметь такого игрока у себя в команде. Он всегда работает и выкладывается на все сто процентов. Я его больше вижу в полузащите. Это лично мое видение ситуации. Я могу ошибаться, но вижу данную ситуацию именно так. Если он будет играть исключительно центрального защитника — мы потеряем его главные качества. Но надо заметить, что у него отличные данные и для защитника: он хорош в борьбе, цепок, у него замечательные данные. Но я думаю, что с его характером, если мы попросим сыграть его в нападении, он, конечно же, выйдет на острие атаки.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).