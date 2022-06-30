Абаскаль считает, что у «Спартака» меньше времени на подготовку к матчу за Суперкубок России, чем у «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что у его команды меньше времени на подготовку к матчу за Суперкубок России, чем у «Зенита».

— «Спартак» довольно поздно вышел из отпуска из-за матча в Кубке. Хватит ли вам времени подготовить команду к матчу с чемпионом России?

— Клуб уже делал заявление по этому поводу. Я полностью согласен с этими словами. У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у «Зенита». Нам некуда деваться, мы будем готовиться к матчу за Суперкубку и делать все, что от нас зависит.

— В «Спартаке» несколько молодых игроков из «Спартака-2». Каково их будущее?

— Мы сейчас на стадии оценивания игроков. Я не принимаю решений до того, как сам не увижу их работу и тренировки. Что до молодых, то в возрасте от 16 до 21 года очень важна игровая практика. Чем больше ее, тем лучше для них. Важно получать время в настоящих матчах. Если они такое решение примут, они должны будут уйти. И еще важна стабильность и последовательность. Нельзя давать оценку по небольшому количеству эпизодов на тренировках.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 (мск).