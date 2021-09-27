Беспредел или все по делу?

Вчера в ФНЛ-2 произошел скандал. Перед матчем «Торпедо» (Владимир) — «Шинник» болельщиков ярославского клуба задержала полиция. При этом сотрудники правоохранительных органов применили силу по отношению к фанатам.

Что произошло

По словам болельщиков, их начали «принимать» за проход по проезжей части. Около 120 фанатов «Шинника» оказались в полицейских машинах. Однако гендиректор ярославского клуба Сергей Кулаков заявил, что причина совсем другая.

«Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город, — написал Кулаков на своей странице в Instagram. — Как минимум, так считает сотрудник по безопасности «Торпедо», который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал — мужик сделал».

Представитель «Торпедо», по словам Кулакова, ссылался на решение Роспотребнадзора. При этом никаких ограничений не было, и фанаты гостей вполне могли присутствовать на матче. Тем не менее их задержали, что Кулаков назвал «беспределом».

Что говорят в «Торпедо»

Интересно, что Дмитрий Сапожков — тот самый сотрудник владимирского «Торпедо», отвечающий за безопасность — сказал, что клуб не имеет никакого отношения к задержанию фанатов из Ярославля.

«В «Шинник» было направлено письмо, что в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой есть формула, определяющая посещение матчей, рекомендованная владимирскому Роспотребнадзору», — сказал Сапожков ТАСС.

Сапожков уверяет, что в «Шиннике» прекрасно знали об этом. Ярославский клуб, по его словам, направил в «Торпедо» информацию, согласно которой на матч должна была приехать группа болельщиков из 50 человек.

Но фанатов «Шинника» было значительно больше. При этом Сапожков уверяет: их задержали исключительно за проход по проезжей части. «Это трактуется как несанкционированное шествие, на что сотрудники полиции отреагировали, и нарушители были задержаны. Мы к недопуску болельщиков никакого отношения не имеем, потому что задерживали их сотрудники полиции», — добавил Сапожков.

«Не оставим болельщиков в беде»

«СЭ» связался с генеральным директором «Шинника» Сергеем Кулаковым. Он рассказал, что думает по поводу всей этой ситуации и как обстоит вопрос с задержанными болельщиками.

— Задержано было, по моей информации, порядка 120 болельщиков. В настоящий момент около 100 из них уже отпустили.

— Как они вернутся в Ярославль?

— Мы организуем транспорт, вывезем болельщиков. Пока непонятно, когда выпустят тех, кто еще в отделении.

— Это правда, что «Шинник» привез больше болельщиков, чем должен был?

— Действительно, сначала была информация о 50 болельщиках, но потом желающих набралось больше. Но мы направили во Владимир сотрудника по работе с болельщиками, который там с ними находился. Его тоже, кстати говоря, задержали.

— То есть «Торпедо» знало о том, что приедет больше болельщиков?

— Они были в курсе. Вся эта история, что произошла вчера, на наш взгляд, носит запланированный характер. Была установка не пустить ярославцев на стадион. Ссылались на какое-то решение Роспотребнадзора, которое нам не показали. В «Торпедо» неоднократно говорили о том, что не пустят наших болельщиков на стадион. Что, в принципе, у них и получилось.

— Зачем им это понадобилось?

— Между болельщиками двух клубов, насколько я знаю, какого-то конфликта нет. У меня с их руководством тоже нормальные отношения. Возможно, это какая-то давняя история между отдельно взятыми сотрудниками клуба и нашими фанатами. Насколько я понимаю, задержания связаны с тем, что болельщики шли через город. Это расценивается как шествие или митинг какой-то несогласованный.

— Но ведь болельщики шли через весь город, а задержали их прямо перед стадионом.

— Вот-вот. Получается, что полиция проводила наших болельщиков до стадиона и там их «упаковала». Поэтому и говорю о заранее спланированной акции. В любом случае, мы наших болельщиков в беде не оставим и будем поддерживать.

Ситуация, мягко говоря, запутанная. Однако тот факт, что болельщиков «Шинника» задержали прямо перед стадионом, заставляет задуматься. Причем делали это сотрудники полиции порой достаточно жестко, что видно на видео, которое выложил Кулаков в Instagram. В ФНЛ уже заявили, что руководство лиги совместно с РФС проведет проверку по данному инциденту.

Сама игра закончилась победой «Шинника» — 2:0. «На матче не было наших болельщиков, но до игры мы их слышали и видели, как они шли. Почему не пустили — это ковидные дела или еще какие-то. Мы играем и играли сегодня для наших болельщиков, которые нас каждую игру поддерживают», — сказал после матча главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев.