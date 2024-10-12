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Безумие в матче второй лиги: заснеженное поле в Барнауле, «Рука Бога» и пять забитых мячей

Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
Роман Кольцов
Корреспондент
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Матч «Динамо» Барнаул — «Сокол» Казань прошел при снегопаде.
Фото ФК «Сокол»
Настоящий русский футбол.

Барнаульское «Динамо» дома обыграло казанский «Сокол» (3:2) в матче чемпионата группы 4 второй лиги Б. Игра проходила в тяжелейших условиях — на заснеженном поле, чем вызвала большой ажиотаж в соцсетях.

С первым снегом, Барнаул!

Незадолго до начала встречи пресс-служба «Динамо» поделилась роликом, на котором было видно зеленый газон и тонкий слой снега. Но прогноз погоды оказался неблагоприятным: ожидалось ухудшение.

Через час-полтора весь стадион покрылся плотным слоем снега, и стало понятно, что игрокам придется непросто. Как и сидевшим на трибунах болельщикам, которым нужно отдать должное за любовь к футболу. Даже при минусовой температуре они пришли на трибуны поддержать команду.

«Рука Бога»

Хозяева достаточно быстро открыли счет — на третьей минуте отличился Антон Петухов. Но этот гол не выглядел каким-то примечательным, в отличие от следующего.

На 20-й минуте все тот же Петухов пробил со штрафного и угодил в стенку, затем попробовал еще раз — снова попадание в игрока команды соперника. Мяч отлетел ближе к флангу, откуда последовала подача во вратарскую зону. Тут-то и возник главный эпизод встречи: Артем Яркин выпрыгнул и забил рукой.

При этом главный арбитр Матвей Новиков зафиксировал взятие ворот и указал на центр поля.

В соцсетях тут же сравнили этот момент с «Рукой Бога» — легендарным голом Диего Марадоны на 51-й минуте четвертьфинального матча чемпионата мира 22 июня 1986 года против сборной Англии.

«Динамо» чуть не упустило победу

Во втором тайме барнаульцы вели в три мяча, и казалось, что дело завершится разгромом. Однако гости забили сразу два гола с разницей в одну минуту, вернув интригу. Их автором стал Арсен Джиоев.

На большее «Сокол» не хватило. В конечном итоге «Динамо» забрало три очка — 3:2. Ну а болельщики получили массу впечатлений от увиденного.

Футбол
ФК Динамо (Барнаул)
ПФЛ
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