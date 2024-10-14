Казанский «Сокол» ищет таролога: зарплата — 300 тысяч. Летом этот клуб продавали на «Авито»
Казанский «Сокол» ищет таролога. Объявление от клуба, выступающего во второй лиге, появилось в соцсетях и на специализированных площадках. «Ищем таролога, который сможет помочь команде настроиться на игру и обеспечить благоприятный исход финального матча сезона 18 октября в Нижнем Новгороде против команды «Пари НН-2» и на игры в новом сезоне».
В обязанности таролога входит проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока, проведение групповых сеансов для всей команды и участие в подготовке к матчу, а также поддержка команды во время игры. Обещанная зарплата — 300 тысяч рублей на руки.
Они это серьезно?
В комментарии «СЭ» руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин был серьезен:
«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Мы говорим не только про матч с «Пари НН-2». Будем и дальше смотреть на результаты. Ищем таролога на постоянную основу.
Мы делали расклад на главного тренера Евгения Варламова. Солнце в десятом доме у капитана? Тоже все полностью соответствует. У нас уже больше двадцати откликов. Скоро будет проводиться отбор», — сказал Сафин «СЭ».
Но сомнения в серьезности намерений клуба все равно остаются. Казанский «Сокол» — один из самых веселых клубов России, а шутка с наймом таролога, вероятно, появилась по следам прихода Артема Дзюбы в шоу «Натальная карта». Форвард «Акрона» стал гостем программы в начале октября — и «Сокол» уже пару раз обыграл это событие.
Для начала — составил натальную карту главного тренера команды Евгения Варламова.
А на заключительный матч сезона против «Пари НН-2» казанцы собираются применить «секретную тактику». Во всяком случае написали, что собираются.
При этом составление натальной карты главному тренеру не помогло — матч против барнаульского «Динамо» «Сокол» проиграл — 2:3. Причем игра проходила при сильном снеге, а один из голов динамовцы забили рукой, но его засчитали. Казанцы отреагировали остроумно: оставили в раздевалке послание с нарисованной рукой и двумя вопросительными знаками.
Это тот самый «Сокол», который продавали на «Авито»
Возможно, вы уже где-то слышали про этот клуб. Не исключено — в июле «Сокол» стал широко известен, потому что его продавали на «Авито» за 5,3 миллиона рублей. В «комплект» входили футболисты, тренерский и медицинский штаб. Отдельно отмечалось, что у клуба нет долгов по зарплате. Экипировка и инвентарь шли в подарок.
«Сокол» был продан уже в середине июля анонимному казанскому инвестору. По некоторым данным, им стал местный бизнесмен Тимур Калимуллин.
В конце августа аналогичным методом решил продать себя бывший медиаотдел «Сокола» — соответствующее объявление появилось на «Авито». В нем отмечалось, что команда специалистов во главе с исполнительным директором готова запустить любой медиапроект «с нуля» или интегрироваться в уже существующую структуру.
Отдельно в объявлении отмечалось, что 11 человек рассматривают трудоустройство как полным отделом, так и поштучно-выборочным. Как в итоге сложилась судьба медийщиков, неизвестно.
«Сокол» занимает пятое место в 4-й группе второй лиги Б. Клуб позиционирует себя как первый частный футбольный клуб Казани. «Сокол» — чемпион Татарстана, обладатель Кубка МФС «Приволжье» и Кубка Республики Татарстан-2023.