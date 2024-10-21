Жесть из «Сибири»: капитан команды Нарылков сломал челюсть одноклубнику

Тот в тяжелом состоянии.

В «Сибири» случился скандал: 37-летний капитан команды Сергей Нарылков сломал челюсть 22-летнему одноклубнику Константину Попову. Клуб из Новосибирска никак не комментировал появившуюся информацию, зато Нарылков уже успел выступить. Впрочем, вопросов после его высказываний стало только больше.

Об инциденте рассказала подруга семьи

Факт потасовки вскрылся не сразу — и не из официальных источников. В группе «Сибири» «ВКонтакте» один из болельщиков отметил, что неплохо было бы увидеть Попова, на что получил ответ от некой Ольги Жарихиной. Она представилась другом семьи и сказала, что Попов находится в больнице.

По словам девушки, молодому полузащитнику сломал челюсть старший товарищ — Нарылков: «Попову сломал челюсть капитан команды. Константин в тяжелом состоянии. На сегодняшний день никто не предпринял никаких действий. Элементарно не поинтересовались, что с ним и как. Все молчат и все скрывают. Но наши органы власти разберутся, и виновники будут наказаны», — написала Ольга.

Позднее она добавила, что челюсть была сломана в результате конфликта на тренировке. Отдельно отмечено, что это случилось не в игровом моменте.

Капитан «Сибири» Сергей Нарылков (№22) в матче против «Челябинска». Фото ФК «Сибирь»

Нарылков жестко отреагировал на слухи

Клуб не давал комментарии, зато Сергей пообщался с Mash Siberia. Получилось ярко, хотя и несодержательно: «Ситуация с Поповым? Зачем это знать вообще? Он мужского пола, я мужского пола, вот что я могу вам сказать. Что вы от меня-то хотите? Детский сад прекращайте, я не знаю, кто там кому чего сломал. Сказки венского леса».

Чуть больше подробностей сообщает портал Сиб.фм — по данным медиа, Нарылков не оценил, что Попов злоупотреблял алкоголем: «Есть версия, что он ударил его из-за того, что тот бухал. Капитану это не понравилось», — сообщил источник.

Также, по информации все того же издания, Попов не будет писать заявление в полицию — якобы в команде так не принято. Однако органы начали проверку — информация о драке к ним уже поступила. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дела у «Сибири» и без инцидента идут не очень — в «золоте» второй лиги А они занимают девятую, предпоследнюю строчку. До конца сезона четыре тура, так что команда из Новосибирска легко может вылететь в «серебро» в дополнение к проблемам с капитаном и молодым полузащитником.