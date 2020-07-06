«Знамя Труда» опубликовало видео момента, как молния попала в 16-летнего вратаря клуба
6 июля 2020, 11:54
Голкипер клуба «Знамя Труда» из зоны «Запад» ПФЛ Антон Заборовский выжил после того, как в него ударила молния.
Момент удара молнии зафиксирован на видео.
— На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии, — говорится в сообщении клуба в Twitter. — Угрозы жизни, по словам врачей, нет.
Момент удара молнии ?— Znamya Truda FC ? (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020
На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC
4 июля 16-летний Заборовский попал в реанимацию после удара молнии на тренировке.
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