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«Знамя Труда» опубликовало видео момента, как молния попала в 16-летнего вратаря клуба

6 июля 2020, 11:54
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Голкипер клуба «Знамя Труда» из зоны «Запад» ПФЛ Антон Заборовский выжил после того, как в него ударила молния.

Момент удара молнии зафиксирован на видео.

— На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии, — говорится в сообщении клуба в Twitter. — Угрозы жизни, по словам врачей, нет.

4 июля 16-летний Заборовский попал в реанимацию после удара молнии на тренировке.

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