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«Знамя» обыграло молодежку «Химок», у Янбаева — гол, у Павлюченко — дубль

17:28
Роман Павлюченко (номер 10) забивает первый гол в ворота молодежки &quot;Химок&quot;. Фото скриншот YouTube
Роман Павлюченко (номер 10) забивает первый гол в ворота молодежки &quot;Химок&quot;. Фото скриншот YouTube
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«Знамя» обыграло молодежную команду «Химок» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 3:1. Дубль в составе клуба из Ногинска оформил 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Еще один мяч на счету бывшего защитника национальной команды 36-летнего Рената Янбаева.

Особенно эффектным получился первый гол Павлюченко. Форвард мощно пробил с линии штрафной из-под защитника в дальний угол.

На видео — момент с 52:12

Также в составе «Знамени» вышли 37-летний Александр Шешуков и 33-летний Роман Шишкин.


Для «Знамени» победа стала всего второй в сезоне, команда занимает 11-е место в таблице. При этом по забитым мячам она делит второе место (11 голов, больше только у «Сокола» — 15).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/center/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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