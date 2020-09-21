«Знамя» обыграло молодежную команду «Химок» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 3:1. Дубль в составе клуба из Ногинска оформил 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Еще один мяч на счету бывшего защитника национальной команды 36-летнего Рената Янбаева.

Особенно эффектным получился первый гол Павлюченко. Форвард мощно пробил с линии штрафной из-под защитника в дальний угол.

На видео — момент с 52:12

Также в составе «Знамени» вышли 37-летний Александр Шешуков и 33-летний Роман Шишкин.



Для «Знамени» победа стала всего второй в сезоне, команда занимает 11-е место в таблице. При этом по забитым мячам она делит второе место (11 голов, больше только у «Сокола» — 15).