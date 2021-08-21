39-летний Павлюченко оформил покер в матче «Знамя» — «Коломна»
21 августа в Ногинске «Знамя» одержало победу над «Коломной» (5:3) в матче 6-го тура ФНЛ-2.
В составе победителей покер оформил бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко, еще один гол на счету Артема Чемагина.
У гостей один раз отличился Вячеслав Шакир, а также дубль в активе Артема Шостака.
В текущем сезоне 39-летний Павлюченко провел 5 матче за «Знамя», забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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