Егоров о Ларине: «Было принято решение выпустить его на свободу. Сегодня он выйдет»

Президент медиакоманды «Broke Boys» Дмитрий Егоров прокомментировал «СЭ» освобождение из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Я не присутствовал на суде. Мне просто рассказали люди, которые были там, что только что было принято решение выпустить его на свободу. И сегодня он выйдет. Еще не общался с Николаем Юрьевичем. Он выйдет только днем. Пока он без телефона. Стоит ли ожидать его на игре с «Сахалинцем»? Я думаю, что да. Если у него появится возможность, то он поедет на игру и даже выйдет на поле», — сказал Егоров корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В среду, 24 мая Мосгорсуд принял решение об условно-досрочном освобождении Ларина.

(Сергей Жуков)