«Анжи» подвел итоги голосования болельщиков за символическую сборную за всю историю клуба. Поклонники махачкалинской команды выбирали лучших футболистов, защищавших ее цвета за всю историю.

Состав команды выглядит следующим образом: Владимир Габулов — Андрей Ещенко, Жоау Карлос, Кристофер Самба, Юрий Жирков — Бернард Бериша, Лассана Диарра, Виллиан, Леонарду — Янник Боли, Самюэль Это'О. Главный тренер — Гус Хиддинк.

Примечательно, что в символический состав «Анжи» не попал бразилец Роберто Карлос, первый чемпион мира в чемпионате России.