Жирков, Виллиан, Это'О и Ещенко — в символической сборной «Анжи», Роберто Карлос — нет
«Анжи» подвел итоги голосования болельщиков за символическую сборную за всю историю клуба. Поклонники махачкалинской команды выбирали лучших футболистов, защищавших ее цвета за всю историю.
Состав команды выглядит следующим образом: Владимир Габулов — Андрей Ещенко, Жоау Карлос, Кристофер Самба, Юрий Жирков — Бернард Бериша, Лассана Диарра, Виллиан, Леонарду — Янник Боли, Самюэль Это'О. Главный тренер — Гус Хиддинк.
Примечательно, что в символический состав «Анжи» не попал бразилец Роберто Карлос, первый чемпион мира в чемпионате России.
Болельщики выбрали лучших ?— ФК «Анжи» (@fc_anji) May 15, 2020
? Завершилось голосование за символическую сборную #Анжи
? На протяжении трех дней болельщики голосовали за лучших футболистов в истории клуба. Голосование проводилось на официальной странице клуба в Instagram.#СемьяАнжи #Анжи29 #СборнаяАнжи pic.twitter.com/RyxlPSm0yH