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Жирков, Виллиан, Это'О и Ещенко — в символической сборной «Анжи», Роберто Карлос — нет

22:34
Символическая сборная &quot;Анжи&quot;. Фото Twitter
Символическая сборная &quot;Анжи&quot;. Фото Twitter
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«Анжи» подвел итоги голосования болельщиков за символическую сборную за всю историю клуба. Поклонники махачкалинской команды выбирали лучших футболистов, защищавших ее цвета за всю историю.

Состав команды выглядит следующим образом: Владимир Габулов — Андрей Ещенко, Жоау Карлос, Кристофер Самба, Юрий Жирков — Бернард Бериша, Лассана Диарра, Виллиан, Леонарду — Янник Боли, Самюэль Это'О. Главный тренер — Гус Хиддинк.

Примечательно, что в символический состав «Анжи» не попал бразилец Роберто Карлос, первый чемпион мира в чемпионате России.

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