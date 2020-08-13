Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Зенит-Ижевск» ушел на карантин, в клубе 10 положительных тестов на коронавирус

17:33
Теги:

«Зенит-Ижевск» объявил о десяти случаях заражения коронавирусом. В связи с этим клуб отправился на карантин.

«Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушел на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала — положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек», — говорится в сообщении клуба, который цитирует ТАСС.

В клубе уточнили, что состояние заболевших, а также лиц, контактировавших с ними, нормальное: болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме. Ранее был перенесен матч Олимп-ПФЛ в группе Урал-Приволжье, в котором «Зенит-Ижевск» должен был сыграть с «Крыльями Советов-2».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9193677

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир