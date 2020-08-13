«Зенит-Ижевск» ушел на карантин, в клубе 10 положительных тестов на коронавирус

«Зенит-Ижевск» объявил о десяти случаях заражения коронавирусом. В связи с этим клуб отправился на карантин.

«Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушел на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала — положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек», — говорится в сообщении клуба, который цитирует ТАСС.

В клубе уточнили, что состояние заболевших, а также лиц, контактировавших с ними, нормальное: болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме. Ранее был перенесен матч Олимп-ПФЛ в группе Урал-Приволжье, в котором «Зенит-Ижевск» должен был сыграть с «Крыльями Советов-2».