"Зенит" из Иркутска обыграл "Новосибирск"

"Зенит" из Иркутска в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ обыграл "Новосибирск" со счетом 2:1.

"Чита" и "Сахалин" сыграли вничью – 0:0. "Иртыш" победил барнаульское "Динамо" – 2:0.

Первенство России

Олимп – ПФЛ

Группа "Восток"

2-й тур

"Зенит" (Иркутск) – "Новосибирск" – 2:1 (1:1)

Голы: Ткачук, 17 (0:1). Бондаренко, 33 (1:1). Михайлов, 63 (2:1).

Удаления: Усов (Зенит Ир), 71. Дружинин (Зенит Ир), 83.

"Чита" – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 0:0

"Иртыш" (Омск) – "Динамо" (Барнаул) – 2:0 (0:0)

Голы: Масловский, 74 (1:0). Морозов, 90+4 (2:0).