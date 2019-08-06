"Зенит" из Иркутска обыграл "Новосибирск"

"Зенит" из Иркутска в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ обыграл "Новосибирск" со счетом 2:1.
"Чита" и "Сахалин" сыграли вничью – 0:0. "Иртыш" победил барнаульское "Динамо" – 2:0.
Первенство России
Олимп – ПФЛ
Группа "Восток"
2-й тур
"Зенит" (Иркутск) – "Новосибирск" – 2:1 (1:1)
Голы: Ткачук, 17 (0:1). Бондаренко, 33 (1:1). Михайлов, 63 (2:1).
Удаления: Усов (Зенит Ир), 71. Дружинин (Зенит Ир), 83.
"Чита" – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 0:0
"Иртыш" (Омск) – "Динамо" (Барнаул) – 2:0 (0:0)
Голы: Масловский, 74 (1:0). Морозов, 90+4 (2:0).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/east/
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