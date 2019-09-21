«Зенит-2» забил 5 голов «Олимпу» и сохранил лидерство на «Западе»
«Зенит-2» разгромил химкинский «Олимп» в матче 10-го тура группы «Запад» Олимп-ПФЛ. Петербуржцы лидируют в таблице, на 2 очка опережая «Долгопрудный».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Запад»
10-й тур
«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 1:0 (1:0)
Гол: Шишаев, 9.
«Муром» — «Долгопрудный» — 1:2 (1:1)
Голы: Чиканчи, 17 (0:1). Голуб, 44 (1:1). Чиканчи, 64 (1:2).
«Олимп» (Химки) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1)
Голы: Максименко, 12 (0:1). Гасилин, 47 (0:2). Иванов, 50 (0:3). Кириллов, 59 (0:4). Шамкин, 81 (0:5). Дулаев, 85 (1:5). Садыгов, 87 (2:5).
«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Торпедо» (Владимир) — 0:0
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
Гол: Казаков, 90+3.
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Велес» (Москва) — 1:2 (1:0)
Голы: Дорофеев, 26 (1:0). Тимошенко, 64 (1:1). Осипов, 73 (1:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/