«Зенит-2» забил 5 голов «Олимпу» и сохранил лидерство на «Западе»

«Зенит-2» разгромил химкинский «Олимп» в матче 10-го тура группы «Запад» Олимп-ПФЛ. Петербуржцы лидируют в таблице, на 2 очка опережая «Долгопрудный».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

10-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Коломна» — 1:0 (1:0)

Гол: Шишаев, 9.

«Муром» — «Долгопрудный» — 1:2 (1:1)

Голы: Чиканчи, 17 (0:1). Голуб, 44 (1:1). Чиканчи, 64 (1:2).

«Олимп» (Химки) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:1)

Голы: Максименко, 12 (0:1). Гасилин, 47 (0:2). Иванов, 50 (0:3). Кириллов, 59 (0:4). Шамкин, 81 (0:5). Дулаев, 85 (1:5). Садыгов, 87 (2:5).

«Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — «Торпедо» (Владимир) — 0:0

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)

Гол: Казаков, 90+3.

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Велес» (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Дорофеев, 26 (1:0). Тимошенко, 64 (1:1). Осипов, 73 (1:2).