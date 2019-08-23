«Зенит-2» сыграл вничью с «Псковом-747»

«Псков-747» сыграл вничью с «Зенитом-2» (1:1) в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ группы «Запад». В составе гостей отличился хавбек Илья Воробьев, у хозяев — полузащитник Александр Коренблюм.

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

6-й тур

«Псков-747» (Псков) — «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)

Голы: Воробьев, 40 (0:1). Коренблюм, 53 (1:1).

Судья: Бугров (Рыбинск).

23 августа. Псков. Стадион «СК 747».

«Родина» (Москва) — «Торпедо» (Владимир) — 4:2 (2:1)

Голы: Андреев, 10 (0:1). Хайрулин, 14 (1:1). Волков, 42 — с пенальти (2:1). Абдусаламов, 56 (3:1). Чернухин, 71 — с пенальти (3:2). Абдусаламов, 79 (4:2).

Судья: Буховец (Димитровград).

23 августа. Москва. Стадион «Янтарь».

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Звезда» (Санкт-Петербург) — 2:0 (2:0)

Голы: Агуреев, 34 (1:0). Решетников, 39 (2:0).

Удаления: Доронин (Луки-Энергия), 68. Абраамян (Звезда СПб), 90+2.

Судья: Кудряшов (Вологда).

23 августа. Великие Луки. Стадион «Экспресс».

«Олимп» (Химки) — «Долгопрудный» — 3:0 (1:0)

Голы: Сосранов, 40 — с пенальти (1:0). Ламбарский, 60 (2:0). Абациев, 63 (3:0).

Судья: Евстигнеев (Королев).

23 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:1 (0:0)

Голы: Демида, 64 (0:1). Дорофеев, 68 (1:1).

Судья: Исаев (Великие Луки).

23 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».