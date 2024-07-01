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Сегодня, 20:12

«Спартак»-2 благодаря хет-трику Карпенко разгромил «Зенит»-2

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак-2» на выезде с крупным счетом обыграл «Зенит-2» в матче 14-го тура дивизиона «Б» второй лиги – 4:1.

Хет-трик за красно-белых оформил Виталий Карпенко. Форвард отличился на 45-й, 53-й и 57-й минутах. Еще один мяч на 74-й минуте забил Артем Быковский.

Единственный гол сине-бело-голубых на счету Игоря Козлова (37-я минута).

«Спартак»-2 (34 очка) лидирует в турнирной таблице после 14 туров. Вторая команда «Зенита» (24) идет пятой.

Футбол
ФК Зенит-2
ФК Спартак-2 (Москва)
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