«Зенит»-2 продолжит третий зимний сбор в Санкт-Петербурге. Хотя изначально отправился в Турцию

«Зенит»-2, начавший 9 марта третий сбор в турецкой Анталье, закончит его в Санкт-Петербурге, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Утром 17 марта команда прямым рейсом отправилась из Антальи в город на Неве.