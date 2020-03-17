«Зенит»-2 продолжит третий зимний сбор в Санкт-Петербурге. Хотя изначально отправился в Турцию
12:53
«Зенит»-2, начавший 9 марта третий сбор в турецкой Анталье, закончит его в Санкт-Петербурге, об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Утром 17 марта команда прямым рейсом отправилась из Антальи в город на Неве.
❗Друзья! Важное объявление: «Зенит»-2 продолжит третий зимний сбор в Петербурге!— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) March 17, 2020
Подробности: https://t.co/ATovwoQB3I pic.twitter.com/bgZEVXMxHT