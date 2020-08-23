«Зенит-2» под руководством Радимова проиграл дома «Родине»

Московская «Родина» победила «Зенит-2» в матче 3-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Команда Владислава Радимова на старте сезона набрала 1 очко в трех играх.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 2 («Запад»)

3-й тур

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (0:0)

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва) — 1:2 (0:1)

«Муром» — «Динамо-2» (Москва) — 1:2 (0:0)

«Тверь» — «Смоленск» — 2:0 (0:0)

«Зенит» (Иркутск) — «Коломна» — 4:0 (1:0)

«Чита» — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 1:3 (0:1)