"Зенит-2" победил "Долгопрудный благодаря голу Заболотного и вышел в лидеры "Запада"

"Зенит-2" обыграл "Долгопрудный" в матче 2-го тура Олимп-ПФЛ в группе "Запад" - 2:0. Счет открыл экс-форвард сборной России Антон Заболотный.

В другой игре "Локомотив-Казанка" одолел московскую "Родину", которую возглавляет бывший футболист сборной России и ряда корейских клубов Денис Лактионов.

Дубли "Зенита" и "Локомотива" имеют по две победы в двух играх и делят лидерство в таблице "Запада".

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Запад"

2-й тур

"Олимп" (Химки) - "Ленинградец" (Санкт-Петербург) - 1:3 (0:1)

Голы: Шиков, 34 (0:1). Гонгадзе, 70 (1:1). Хлусов, 79 (1:2). Поляков, 87 (1:3).

"Псков-747" (Псков) - "Велес" (Москва) - 2:0 (1:0)

Голы: Почипов, 28 (1:0). Почипов, 87 (2:0).

"Звезда" (Санкт-Петербург) - "Торпедо" (Владимир) - 0:1 (0:0)

Гол: Чернухин, 64.

"Коломна" - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 0:0

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Долгопрудный" - 2:0 (1:0)

Голы: Заболотный, 11 (1:0). Сергеев, 85 (2:0).

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Муром" - 0:0

"Родина" (Москва) - "Локомотив-Казанка" (Москва) - 2:3 (2:1)

Голы: Еременко, 8 (1:0). Дорофеев, 25 (1:1). Апозян, 31 (2:1). Сулейманов, 47 (2:2). Титков, 67 (2:3).