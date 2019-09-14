«Зенит-2» одолел «Родину» в матче ПФЛ
В матче 9-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Зенит-2» переиграл «Родину» со счетом 1:0. Эта победа позволила комнаде из Санкт-Петербурга сохранить первое место в турнирной таблице.
Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»
9-й тур
«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва) — 1:0 (1:0)
Гол: Воробьев, 33.
Судья: Исаев (Великие Луки).
14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)
Гол: Смирнов, 61 — в свои ворота.
Судья: Руденко (Калининград).
14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».
«Муром» — «Псков-747» (Псков) — 3:0 (1:0)
Голы: Голуб, 12 (1:0). Петролай, 78 (2:0). Сорочкин, 84 (3:0).
Судья: Юданов (Москва).
14 сентября. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/west/