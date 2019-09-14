«Зенит-2» одолел «Родину» в матче ПФЛ

В матче 9-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Зенит-2» переиграл «Родину» со счетом 1:0. Эта победа позволила комнаде из Санкт-Петербурга сохранить первое место в турнирной таблице.

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

9-й тур

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Родина» (Москва) — 1:0 (1:0)

Гол: Воробьев, 33.

Судья: Исаев (Великие Луки).

14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)

Гол: Смирнов, 61 — в свои ворота.

Судья: Руденко (Калининград).

14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».

«Муром» — «Псков-747» (Псков) — 3:0 (1:0)

Голы: Голуб, 12 (1:0). Петролай, 78 (2:0). Сорочкин, 84 (3:0).

Судья: Юданов (Москва).

14 сентября. Муром. Стадион «им. Виктора Лосева».