«Зенит-2» не смог обыграть «Ленинградец» и упустил лидерство на «Западе»

«Зенит-2» сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Запад». Дубль чемпионов России упустил шанс вернуться в единоличные лидеры таблицы, сравнявшись по очкам с «Долгопрудным».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Запад»

11-й тур

«Коломна» — «Родина» (Москва) — 0:0

Удаления: Цыганков (К), 61. Головня (Р), 81.

«Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Олимп» (Химки) — 0:1 (0:0)

Гол: Сосранов, 90+2.

«Велес» (Москва) — «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) — 3:0 (1:0)

Голы: Дубчак, 38 (1:0). Гаракоев, 49 (2:0). Садов, 87 (3:0).

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Ленинградец» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Звезда» (Санкт-Петербург) — «Локомотив-Казанка» (Москва) — 3:1 (3:0)

Голы: Галеев, 13 (1:0). Гаврилов, 15 (2:0). Гаврилов, 25 (3:0). Сулейманов, 47 (3:1).