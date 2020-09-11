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«Зенит-2» арендовал защитника «Туапсе»

19:18
Валентин Солодаренко. Фото ФК «Зенит»
Валентин Солодаренко. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит-2» в официальном Twitter объявил об аренде защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2020/21.

19-летний защитник в нынешнем сезоне Олимп-ПФЛ провел два матча и забил один мяч. Солодаренко является воспитанником «Краснодара».

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