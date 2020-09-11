«Зенит-2» арендовал защитника «Туапсе»
19:18
«Зенит-2» в официальном Twitter объявил об аренде защитника «Туапсе» Валентина Солодаренко. Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона-2020/21.
19-летний защитник в нынешнем сезоне Олимп-ПФЛ провел два матча и забил один мяч. Солодаренко является воспитанником «Краснодара».
? Футбольный клуб «Зенит» договорился с ФК «Туапсе» об аренде защитника Валентина Солодаренко до конца сезона! pic.twitter.com/ihJ7P32K1O— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) September 11, 2020