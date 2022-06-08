Шишкин подвел итог сезона в составе «Знамени»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин, ныне играющий за «Знамя» подвел итоги сезона для подмосковного клуба.

— Как оцените сезон для «Знамя»? Что у вас с контрактом?

— Я как играющий тренер сейчас. Разговоров нет, ждем утверждения календаря. У нас будет встреча с руководством, тогда будем решать. Готов ли я играть? Почему бы и нет.

— У Рената Янбаева и Романа Павлюченко такая же ситуация с контрактами?

— Скорее всего, да, из возрастных игроков нас осталось трое. Посмотрим. Будем все вместе встречаться с руководством и обсуждать.

— Вы можете представить, что «Факела» не будет в РПЛ?

— Идут слухи, но я считаю, что грамотные люди, которые руководят командой, не допустят этого всего.

В текущем сезоне 35-летний защитник провел за «Знамя» 18 матчей в третьем по силе дивизионе чемпионата России и забил 4 гола.

Клуб из Ногинска финишировал на третьем месте группы Б группы 3 ФНЛ-2.