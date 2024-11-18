Футбол
Вторая лига
Новости
Группа «Золото» Группа «Серебро» Группа 1 Группа 2 Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:51

Игрок «Ленинградца» Беляев — о нападении на Евсеева: «Неприятно»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Ленинградца» Максим Беляев отреагировал на инцидент с нападением на тренерский штаб клуба.

«Я был в Петербурге, продолжаю восстанавливаться после травмы. Сегодня команда возвращается после вчерашнего матча. Конечно, неприятно когда такое происходит. Как я понимаю, все относительно благополучно, исходя из официального заявления клуба», — цитирует Беляева «ВсеПроСпорт».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера «Ленинградца» Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали в Астрахани с применением холодного оружия и перцового баллончика. 17 ноября «Ленинградец» сыграл против «Волгаря» (1:1) в матче 18-го тура второй лиги.

В отношении двух нападавших мужчин возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник: ВсеПроСпорт
Вадим Евсеев
Максим Беляев
Футбол
Читайте также
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
В Кремле выступили за нормализацию ситуации в Абхазии
Выживший при нападении Евсеев пройдет обследование в московской клинике
Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Напавший на тренеров «Ленинградца» мужчина раскаялся в содеянном

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости