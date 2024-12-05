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ФНЛ-2

Сегодня, 17:27

Защитник «Ленинградца» Беляев рассказал, что доезжает до базы клуба на электричке

Руслан Минаев
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Защитник «Ленинградца» Максим Беляев заявил, что добирается на базу футбольного клуба на электричке.

— Я живу в 15 минутах ходьбы от Финлядского вокзала, от него до Рощино «Ласточка» доходит за 35 минут, — цитирует Беляева Metaratings.ru. — Так добираться гораздо удобнее, чем ездить на машине по полтора часа в одну сторону.

— Что в последнее время читали по пути на базу?

— В пути есть время для литературы. Так, в «Ласточке» я прочитал «Войну и Мир», сейчас планирую взяться за «Бесов» Достоевского. Между этими серьезными книгами разгружаюсь Жюлем Верном.

Беляев выступает за «Ленинградец» с июля 2023 года и провел за клуб 28 матчей.

Источник: Metaratings.ru
ФК Ленинградец
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