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Сегодня, 11:22

Защитник «Динамо» Лепский: «Никогда бы не перешел в «Спартак». В моем гардеробе даже нет красного цвета»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, в какую команду он точно не перешел бы.

«100% — это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему — когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!» — цитирует Лепского Sport24.

18-летний Лепский находится в системе «Динамо» с 2016 года. В РПЛ за основную команду бело-голубых он дебютировал в 2023 году.

На данный момент защитник выступает за «Динамо-2». В этом сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597297-zashchitnik-dinamo-lepskiy-nikogdaby-v-zhizni-ne-pereshel-v-spartak-v-moyem-garderobe-dazhe-net-krasnogo-tsveta
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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