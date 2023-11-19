Защитник «Динамо» Лепский: «Никогда бы не перешел в «Спартак». В моем гардеробе даже нет красного цвета»

Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, в какую команду он точно не перешел бы.

«100% — это «Спартак». Никогда бы в жизни не перешел. Понятно, почему — когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!» — цитирует Лепского Sport24.

18-летний Лепский находится в системе «Динамо» с 2016 года. В РПЛ за основную команду бело-голубых он дебютировал в 2023 году.

На данный момент защитник выступает за «Динамо-2». В этом сезоне на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 10 матчах.