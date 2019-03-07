Юран прокомментировал скандал в матче "Зоркого" с "Сатурном"

Главный тренер "Зоркого" Сергей Юран прокомментировал скандальную ситуацию в матче между его командой и подмосковным "Сатурном" в финальном матче турнира Кубок наций.

Футболисты раменской команды в конце первого тайма покидали поле в знак протеста против решения арбитра. Вратарь "Сатурна" Дмитрий Романенко отразил пенальти, но судьи решили, что он нарушил правила. Голкиперу дали желтую карточку и назначили повторный удар. Игроки не согласились с этим и покинули поле.

Матч был продолжен через несколько минут, после совещания представителей команд. "Зоркий" повторно пробил пенальти, который Романенко уже не смог отразить. Игра завершилась поражением "Сатурна" со счетом 1:3.

– Ничего такого там не было, – сказал Юран корреспонденту "СЭ". – Просто судья, который стоял на линии и следил за действиями вратаря, дал отмашку главному арбитру, усмотрев движение вперед со стороны вратаря до свистка. Соответственно, нужно было пенальти перебить. Понято, что эмоции зашкаливают, каждый хотел выиграть турнир, пусть он и подготовительный.

Судьи пошли, пообщались, объяснили, что все было в пределах правил, что решение принимал не главный, а его помощник, стоящий на линии. То, что вратарь сделал шаг вперед до удара, это было очевидно, хотя судья предупреждал его.

– Но "Сатурн" все равно ушел в раздевалку?

– Нет, нет. Это все происходило на поле. Они ушли к скамейке запасных, где и проходил разговор. Судья подошел, объяснил, никто в раздевалку не уходил. Я говорю, это были просто эмоции. Прервался матч минут на 7, и дальше продолжили играть. Боевой, хороший матч получился. (Александр Рогулев)

"Сатурн" ушел с поля в знак протеста. Подробности скандала