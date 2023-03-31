Янбаев: «Я никогда не участвовал в договорных матчах»

Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о случаях с договорными матчами в низших лигах России.

«Я никогда не участвовал в таких [договорных] матчах. Мне никогда не говорили хотя бы играть чуть с меньшей отдачей, всегда выкладывался на 100%. Когда играл в «Знамени» во второй лиге, чувствовал, что судьи процентов на 70 судят хуже нас, чем соперника. Иногда казалось, что команды, которые решают задачи, получают намного более лояльное судейство. Частенько казалось, что в наши ворота не ставят явные пенальти. У нас же нет ВАР», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

Аналитический сервис Sportradar выявил за последний год в России 92 подозрительных матча.