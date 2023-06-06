Ялтинский «Рубин» прошел аттестацию для участия в дивизионе Б второй лиги

Ялтинский футбольный клуб «Рубин» прошел аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге, сообщается в Telegram-канале дивизиона.

«Комиссия Футбольной национальной лиги по аттестации футбольных клубов для участия в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б» провела сегодня очередное заседание. По ее итогам было принято решение выдать Аттестат ФНЛ клубу «Рубин Ялта», — написано в сообщении второй лиги.

Ранее аттестат ФНЛ получил другой крымский клуб — «Севастополь».