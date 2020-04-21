Выплаты судьям ПФЛ сделает РФС, а не клубы. Арбитры получат по 24 тысячи рублей

Бюро исполкома РФС внесло изменения в регламент Олимп-первенства России среди команд клубов ПФЛ. Они касаются порядка оплаты услуг судей. Обычно все расчеты с судьями и инспекторами производились принимающим клубом. Теперь эти выплаты взял на себя РФС.

Всем арбитрам, допущенным к обслуживанию игр второго дивизиона, переведут аванс. Они получат деньги за апрель и май. Принцип такой же, как в премьер-лиге и первом дивизионе: по одному гонорару за матч в каждом из двух месяцев. То есть судье полагается в общей сложности 24 тысячи рублей (по 12 тысяч за одну игру), ассистенту арбитра — 12 тысяч (по 6 тысяч за одну игру).

Каждый рефери РПЛ может рассчитывать на 230 тысяч рублей, а ассистент — на 110 тысяч. В первой лиге за два месяца заплатят по 70 тысяч и 34 тысячи соответственно. Потом все эти деньги будут удержаны из будущих гонораров. (Александр Бобров)