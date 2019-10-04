Вратарь забил на последней минуте и принес победу «Краснодару-3» над «Интером»
18:10
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Краснодар-3» принимал «Интер» из Черкесска. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.
Решающий мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил голкипер краснодарцев Денис Адамов.
Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»
12-й тур
«Краснодар-3» (Краснодар) — «Интер» (Черкесск) — 3:2 (1:1)
Голы: Столбовой, 24 (0:1). Симонов, 39 (1:1). Столбовой, 64 (1:2). Бенедык, 85 (2:2). Адамов, 90+4 (3:2).
Удаление: Берснев (Краснодар-3), 79.
Судья: Костевич (Рыльск).
4 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/south/?from=header-main-menu