Вратарь забил на последней минуте и принес победу «Краснодару-3» над «Интером»

В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Краснодар-3» принимал «Интер» из Черкесска. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Решающий мяч на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил голкипер краснодарцев Денис Адамов.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

12-й тур

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Интер» (Черкесск) — 3:2 (1:1)

Голы: Столбовой, 24 (0:1). Симонов, 39 (1:1). Столбовой, 64 (1:2). Бенедык, 85 (2:2). Адамов, 90+4 (3:2).

Удаление: Берснев (Краснодар-3), 79.

Судья: Костевич (Рыльск).

4 октября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».