Вратарь, в которого попала молния, рассказал о восстановлении

Вратарь клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский рассказал о своем восстановлении. Ранее в юного голкипера попала молния во время тренировки, после чего он был госпитализирован. Футболист был введен в искусственную кому, но затем пришел в себя.

— Я этот день, честно говоря не помню, — приводит слова голкипера Telegram-канал Baza. — Отрубился и проснулся только в больнице. И мне все рассказали, как все было, кто меня спас. И показали видео. У меня только легкие повреждены чуть-чуть, одышка есть, врачи сказали, что все восстановится. А еще у меня лопнула барабанная перепонка, ухо одно не слышит, но это тоже восстановится все. Врачи сказали на две недели паузу взять, лекарства пить и потихоньку возвращаться к футболу. Очень сильно благодарен тренеру, если бы не он, последствия были бы очень плохие.

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