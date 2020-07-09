Вратарь клуба «Знамя Труда» готов вернуться на поле через две недели. В него попала молния

Капитан клуба ПФЛ «Знамя Труда» Виталий Чилюшкин рассказал о состоянии голкипера Ивана Заборовского. Ранее сообщалось, что на тренировке в 16-летнего вратаря попала молния. Накануне он вышел из искусственной комы.

— Буквально вчера я с ним списывался, — цитирует Чилюшкина РИА «Новости». — Он сказал, что все хорошо, идет на поправку. Ваня настроен оптимистично. Даже сказал, что через две недели уже готов выйти на поле и тренироваться. Понятно, что здесь никуда не надо спешить, главное здоровье.

Помогаем сами, чем можем. Также обращаемся к людям, которые могли бы выручить. Его очень многие поддерживают. Совместно с одним человеком мы обратились к вратарям премьер-лиги, чтобы они сказали пару слов в его адрес. Все откликнулись.

Ваню совсем недавно подтянули к нам в команду. Он также продолжал тренироваться со своим возрастом в другие дни. Вот это несчастье случилось именно на занятии с его годом рождения. Лично я этого не видел. Это, конечно, очень страшное дело. Слава богу, что человек остался жив. Я уверен, что он станет только сильнее. Желаю ему вернуться скорее. Ваня, мы все тебя ждем в нашей команде.

Вратари «Локомотива» поддержали голкипера «Знамени Труда», в которого попала молния