«Волгарь» разгромил «Спартак» из Нальчика и сохранил отрыв от «Алании»

«Волгарь» разгромил «Спартак» из Нальчика в матче 19-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 4:0. Астраханцы лидируют в таблице, на 4 очка опережая «Аланию», которая с таким же счетом победила «Краснодар-3».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

19-й тур

«Алания» (Владикавказ) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 4:0 (1:0)

Голы: Хабалов, 27 (1:0). Машуков, 50 — с пенальти (2:0). Машуков, 52 (3:0). Засеев, 61 (4:0).

«Спартак» (Нальчик) — «Волгарь» (Астрахань) — 0:4 (0:1)

Голы: Хлебородов, 25 (0:1). Бутенко, 51 (0:2). Бутенко, 77 (0:3). Бутенко, 84 (0:4).

Удаление: Шумахов (С), 79.

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:0 (3:0)

Голы: Каляшин, 7 — в свои ворота (1:0). Малыш, 16 (2:0). Касьянов, 44 (3:0).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:0 (2:0)

Голы: Мохаммад, 5 (1:0). Магомедов, 21 (2:0). Магомедов, 74 (3:0).

СКА (Ростов-на-Дону) — «Махачкала» — 1:1 (1:0)

Голы: Дворников, 18 (1:0). Абакаров, 55 (1:1).

Удаление: Демченко (С), 61.

«Дружба» (Майкоп) — «Спартак» (Владикавказ) — 1:0 (0:0)

Гол: Мамонов, 50.