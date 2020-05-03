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«Волгарь» показал логотип в честь 60-летия клуба

17:05
Ретро-эмблема ФК &quot;Волгарь&quot;. Фото Twitter
Ретро-эмблема ФК &quot;Волгарь&quot;. Фото Twitter
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«Волгарь» в официальном Twitter продемонстрировал логотип, посвященный 60-летию клуба. Согласно заявлению астраханцев, эмблема будет использоваться на юбилейных мероприятиях в этом году.

«Логотип, специально разработанный к 60-летию «Волгаря», совмещает в себе графические приемы из прошлого и современный фирменный стиль клуба. Надпись на логотипе выполнена в стилистике 60-х, а форма соответствует архитектурным особенностям башен Астраханского кремля.

Лого будет сопровождать все юбилейные мероприятия в этом году, а также болельщиков ждет специальная ретро-коллекция атрибутики, которая поступит в продажу после стабилизации эпидемиологической ситуации", — говорится в заявлении клуба.

«Волгарь» после 19 матчей лидирует в таблице Олимп-ПФЛ в группе «Юг». Ранее ПФЛ заявила о намерении досрочно завершить сезон, остановленный из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/volgar_fc/status/1256889680060190720

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