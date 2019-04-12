"Волгарь" победил "Черноморец" благодаря дублю Локтионова

"Волгарь" обыграл "Черноморец" в матче 22-го тура Олимп-ПФЛ (2:1). Дублем отметился защитник Роман Локтионов.

"Волгарь" набрал 43 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице. "Черноморец" с 33 баллами занимает 6-ю строчку.

В другим матчах "АФ им. В. Понедельника" уступила "Дружбе" (0:3), "Легион Динамо" обыграл "Динамо" из Ставрополя (2:0), "Спартак" из Владикавказа победил "Машук-КМВ" (2:1), "Урожай" обыграл "Ангушт" (1:0), "Краснодар-3" сыграл вничью с командой "Биолог-Новокубанск" (2:2), "Спартак" из Нальчика и ростовский "СКА" также сыграли вничью (1:1).

Олимп - ПФЛ. Группа "Юг"

22-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Черноморец" (Новороссийск) - 2:1 (0:0)

Голы: Локтионов, 48 (1:0). Локтионов, 58 - с пенальти (2:0). Стефанович, 90+2 (2:1).

Судья: Соколов (Воронеж).

12 апреля. Астрахань. Стадион "Центральный".

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - "Дружба" (Майкоп) - 0:3

12 апреля. Батайск. Стадион "МБУ ДО ДЮСШ №2 (Локомотив)".

"Легион Динамо" (Махачкала) - "Динамо" (Ставрополь) - 2:0 (1:0)

Голы: Шихбабаев, 12 (1:0). Богатырев, 88 (2:0).

Судья: Шафеев (Волгоград).

12 апреля. Махачкала. Стадион "Динамо".

"Спартак" (Владикавказ) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (2:0)

Голы: Демидов, 35 - в свои ворота (1:0). Кобесов, 41 (2:0). Хабалов, 65 (2:1).

Судья: Холин (Майкоп).

12 апреля. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Урожай" (Краснодар) - "Ангушт" (Назрань) - 1:0 (0:0)

Гол: Калмыков, 87 - с пенальти.

Судья: Костевич (Рыльск).

12 апреля. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - 2:2 (1:0)

Голы: Бутенко, 16 (1:0). Борисов, 60 (1:1). Берснев, 70 (2:1). Малыш, 72 (2:2).

Удаления: Халваши (Биолог-Новокубанск), 29. Пивоваров (Краснодар-3), 49.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

12 апреля. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

"Спартак" (Нальчик) - "СКА" (Ростов-на-Дону) - 1:1 (1:0)

Голы: Машуков, 20 - с пенальти (1:0). Борисов, 81 (1:1).

Судья: Дорошенко (Ейск).

12 апреля. Нальчик. Стадион "Спартак".

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