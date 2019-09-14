«Волгарь» победил «Анжи» в матче ПФЛ

В матче 9-го тура чемпионата России Олимп-ПФЛ «Волгарь» принимал «Анжи». Команда из Астрахани одержала победу со счетом 2:0.

Эта победа позволила «Волгарю» набрать 22 очка. Астраханцы занимает первое место в турнирной таблице.

Олимп — ПФЛ. Группа «Юг»

9-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Анжи» (Махачкала) — 2:0 (1:0)

Голы: Мязин, 45 (1:0). Лесников, 67 (2:0).

Судья: Иванников (Ставрополь).

14 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

Гол: Веркашанский, 82 — с пенальти.

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

14 сентября. Пятигорск. Стадион «Центральный».

«Спартак» (Владикавказ) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (0:0)

Голы: Гатикоев, 60 (1:0). Кадиев, 71 (1:1).

Предупреждения: Гатикоев, 60. Кадиев, 71.

Судья: Дорошенко (Краснодар).

14 сентября. Владикавказ. Стадион «Республиканский (Запасное поле)».

«Махачкала» — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:2 (2:0)

Голы: Мусалов, 7 (1:0). Гираев, 25 (2:0). Ахмеджанов, 68 (2:1). Шабичев, 90 (2:2).

Предупреждение: Зайцев, 55.

Удаление: Зайцев (Махачкала), 88..

Судья: Смирнов (Кисловодск).

14 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена. 3-е поле».

«Интер» (Черкесск) — «Спартак» (Нальчик) — 2:2 (1:1)

Голы: Бацуев, 12 (1:0). Бацев, 17 (1:1). Бацев, 62 — с пенальти (1:2). Бацуев, 78 (2:2).

Судья: Васильченко (Майкоп).

14 сентября. Черкесск. Стадион «Нарт».

«Динамо» (Ставрополь) — «Алания» (Владикавказ) — 1:3 (1:2)

Голы: Хадарцев, 14 (0:1). Магомедов, 32 (0:2). Курачинов, 39 — с пенальти (1:2). Магомедов, 90 (1:3).

Судья: Чистяков (Азов).

14 сентября. Ставрополь. Стадион «Динамо».

«Урожай» (Краснодар) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0 (1:0)

Гол: Маркосов, 18 — с пенальти.

Удаления: Халваши (Биолог-Новокубанск), 67. Чувилов (Биолог-Новокубанск), 77.

Судья: Качанов (Орел).

14 сентября. Краснодар. Стадион «Кубань».

«Дружба» (Майкоп) — «СКА» (Ростов-на-Дону) — 2:3 (0:1)

Голы: Кондрюков, 15 (0:1). Ахмедханов, 51 (1:1). Крылов, 53 (2:1). Иванков, 56 (2:2). Шаповалов, 89 (2:3).

Удаление: Гиголаев (Дружба М), 90+3.

Судья: Ермаков (Краснодар).

14 сентября. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».