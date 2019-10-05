«Волгарь» обыграл ставропольское «Динамо» и сохранил 6-очковый отрыв от «Алании»

«Волгарь» победил ставропольское «Динамо» в матче 12-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 2:0. Астраханцы лидируют в таблице, набрав 31 очко из 36 возможных. На 6 очков отстает «Алания», разгромившая «Дружбу» — 3:0.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

12-й тур

«Спартак» (Нальчик) — «Урожай» (Краснодар) — 1:1 (1:0)

Голы: Бацев, 45 — с пенальти (1:0). Мелекесцев, 63 (1:1).

«Алания» (Владикавказ) — «Дружба» (Майкоп) — 3:0 (1:0)

Голы: Магомедов, 45+5 (1:0). Гурциев, 51 (2:0). Гурциев, 79 (3:0).

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1 (0:1)

Гол: Чувилов, 39.

«Волгарь» (Астрахань) — «Динамо» (Ставрополь) — 2:0 (0:0)

Голы: Мязин, 68 (1:0). Бабаев, 75 (2:0).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Махачкала» — 1:0 (1:0)

Гол: Лезгинцев, 18.

«Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак» (Владикавказ) — 3:0 (2:0)

Голы: Дибиргаджиев, 6 — с пенальти (1:0). Матюшенко, 45 (2:0). Дибиргаджиев, 69 (3:0).