"Волга" сыграет в футболках с Лениным

На матч 20-го тура ПФЛ против "Челябинска" игроки "Волги" выйдут в лимитированных футболках с изображением Владимира Ульянова-Ленина, информирует официальный сайт турнира.

Дата первого мачта футбольной "Волги" на стадионе "Труд" им. Льва Яшина в 2019 году совпадает с днем рождения Ленина (22 апреля).

"Изображение вождя пролетариата и самого известного уроженца Ульяновска с мячом в руках нарисовал художник Егор Холтов (HOLTOV), – говорится в сообщении. – В этих майках игроки "Волги" проведут единственную игру. Затем их обладателем может стать любой желающий. Все 18 футболок будут проданы на специальном аукционе, а все вырученные деньги футбольный клуб "Волга" направит в благотворительный фонд "Дари добро". Принять участие в аукционе можно, зайдя в официальную группу ФК "Волга" в ВКонтакте".