«Волга» и «Уфа-2» забили 7 голов на двоих

«Волга» обыграла «Уфу-2» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:3. «Челябинск» одолел димитровградскую «Ладу» и сократил отставание от лидирующего «КАМАЗа» до 5 очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

11-й тур

«Акрон» (Тольятти) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)

Гол: Титов, 37.

«Челябинск» — «Лада» (Димитровград) — 3:1 (3:1)

Голы: Паскин, 2 (0:1). Печенкин, 5 (1:1). Байтуков, 17 (2:1). Дорохов, 29 (3:1).

«Зенит» (Ижевск) — «Звезда» (Пермь) — 0:1 (0:1)

Гол: Лаук, 10.

«Носта» (Новотроицк) — «Тюмень» — 1:4 (1:1)

Голы: Дзахов, 6 (0:1). Котов, 27 (1:1). Семейкин, 60 (1:2). Докучаев, 62 (1:3). Докучаев, 70 (1:4).

Удаление: Тананеев (Н), 4.

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа-2» (Уфа) — 4:3 (2:0)

Голы: Рахманов, 36 (1:0). Рахманов, 44 (2:0). Андреев, 55 (2:1). Гаджиев, 60 (3:1). Сорокин, 62 (4:1). Егоров, 75 (4:2). Рабаданов, 88 (4:3).