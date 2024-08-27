Во владимирском «Торпедо» сообщили, что проведение матча со «Спартаком-2» до сих пор не согласовано

Во владимирском «Торпедо» заявили, что план проведения матча второй лиги против «Спартака-2» на данный момент не согласован. Игра должна пройти 1 сентября.

«Отсутствие данного документа может повлечь за собой проведение встречи без зрителей, его отмену с присуждением нашему клубу поражения со счетом 0:3, или перенос игры за пределы Владимирской области. В настоящее время с руководством ФНЛ и ФК «Спартак -2» ведутся переговоры о проведении матча на стадионе в Москве», — говорится в заявлении команды.

«Спартак-2» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице дивизиона «Б» второй лиги. «Торпедо» (31) располагается на седьмой строчке.